Жену голливудского "Тарзана" жестоко убил собственный сын: что известно о трагедии

Жену голливудского актера Рона Эли, звезды сериала "Тарзан", жестоко убил собственный сын.

Как сообщает ВВС, во вторник, 15 октября, полиция обнаружила тело 62-летний Валерии в их доме в Санта-Барбаре (штат Калифорния) с множеством колотых ранений на теле.

Правоохранители застрелили 30-летнего Кэмерона на месте убийства, потому что парень "представлял угрозу". В свою очередь, 81-летний актер во время инцидента не пострадал. Мотивы преступления на данный момент не раскрываются.

Рон Эли в сериале "Тарзан" bbc

Рон Эли получил известность в 1960-х годах, когда сыграл роль Тарзана в одноименном сериале телеканала NBC. По данным издания, его супруга когда-то была победительницей конкурса красоты "Мисс Флорида".

Кроме сына, у пары есть дочери Кирстен и Кейтленд. Кэмерон учился в элитной школе Philips Exeter Academy в Нью-Гемпшире, позже – в Гарвардском университете, где играл за футбольную команду. Последние годы мужчина работал охранником.

Рон Эли с женой ВВС

Рон Эли с женой и детьми Рeople

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Турции при загадочных обстоятельствах погибла российская модель. Позже стало известно, что ее тело привезли в Россию без внутренних органов.

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