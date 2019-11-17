"От слова фиалка!" Жену популярного российского рэпера высмеяли за безграмотность

Супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассмешила сеть, опубликовав пост с ошибкой.

Так, на своей странице в Instagram в формате Stories россиянка показала продуктовый набор для борща и провела среди подписчиков опрос, спросив у них следующее:

"У вас получается борщ: красный, фиАлетовый?" (правильно – фиолетовый).

Джиган с супругой instagram.com/samoylovaoxana

Пост с ошибкой Скриншот

На Telegram-канале "НеМалахов" высмеяли ошибку девушки. "Оксана Самойлова – хозяюшка. И пусть она малограмотная и у неё проверочное слово прилагательному "фиАлетовый" – фиалка", – написали авторы канала.

"Зато каждые четыре года, как часы, рожает Джиге дочек. Не завидуйте. И мы не станем", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Оксана Самойлова рассказала, что беременна в четвертый раз, опубликовав фото с заметно округлившимся животом.

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