Женщины Илона Маска: кто родил шестерых детей главе SpaceX. Фото

5 мая американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз – у него родился сын. Мальчик получил имя X Æ A-12.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть всех женщин, с которыми у Маска были отношения ранее.

Фото: REUTERS

Илон Макс редко говорит о своих отношениях, а подробности романов предпочитает скрывать. В интервью изданию Rolling Stone он как-то говорил, что не может быть по-настоящему счастлив в одиночестве:

"Я прекрасно знаю, каково это: быть одному в большом пустом доме и слышать звук своих шагов в гостиной, где никого нет – и никого нет на подушке рядом с тобой. Черт возьми, как можно быть счастливым в такой ситуации?", - говорил он.

Джастин Уилсон

Со своей будущей женой Джастин Уилсон, Илон Маск познакомился в канадском Королевском университете. Она стремилась стать известной писательницей и активно училась, проводя практически все свое время в библиотеке.

Илон Маск со своей первой женой Джастин Уилсон gazeta.ru

В 2000 году Маск сделал ей предложение. В 2002 году на свет появился их первенец Невада Александр, но в возрасте 10 месяцев ребенок умер во сне, перестав дышать. Через некоторое время пара обратилась за помощью к специалистам по искусственному оплодотворению: в 2004 году в их семье появились близнецы Гриффин и Ксавьер, а в 2006-м – тройняшки Дэмиан, Саксон и Кай.

В 2008 году Илон и Джастин подали на развод, а судебные разбирательства окончательно испортили отношения бывших супругов.

Талула Райли

После развода Илон Маск недолго оставался одинок. Его сердце покорила 22-летняя британская актриса Талула Райли. Они познакомились в одном из лондонских ночных клубов, а уже через пару недель миллиардер пригласил девушку провести уик-энд в отеле в Беверли-Хиллз.

Илон Маск с Талулой Райли marieclaire.ru

Илон и Талула поженились спустя шесть недель после развода миллиардера с Джастин. Про их семейную жизнь практически ничего не известно. Вероятнее всего, основанием для их развода в 2012 году вновь стала одержимость Илона Маска работой.

Илон Маск с Талулой Райли marieclaire.ru

В 2013 году пресса стала приписывать Маску роман с актрисой Камерон Диас, но они все отрицали, а в скором временем Илон Маск вновь вернулся к Талуле Райли. Они заключили повторный брак в 2013 году. Вторая попытка опять провалилась. Официальный развод был оформлен в 2016 году.

Илон Маск с Талулой Райли marieclaire.ru

Эмбер Херд

Эмбер Херд после недолгосрочных отношений с Джонни Деппом сразу ушла к Илону Маску. Но, отношения с миллиардером были очень недолгими. Сам Маск говорил о том, что влюбился в Херд с первого взгляда и очень болезненно переживал развод.

Эмбер Херд и Маск /bazaar.ru

Эмбер Херд и Маск marieclaire.ru

Клэр Буше

С певицей Граймс миллиардер познакомился в интернете – если быть точнее, в комментариях в Twitter. Впервые они появились как пара на Балу Института костюма в мае 2018 года.

Маск и Граймс Фото: Theo Warg

5 мая Граймс родила Маску сына.

twitter/elonmusk

Как ранее писал OBOZREVATEL, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая отправился в свой первый пилотируемый полет. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде, США, в 22:22 по киевскому времени

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