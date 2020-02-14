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14 февраля • обновлено в 10:37
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Женщину заблокировали в Tinder из-за слишком красивых фото: как она выглядит

1.3т
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26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн пожаловалась на то, что ее профиль в приложении Tinder заблокировали.

Так, девушка предположила, что мужчины могли посчитать ее аккаунт фейковым, из-за фотографий, на которых она выглядит слишком красиво и привлекательно. Об этом Холли заявила в разговоре с таблоидом Daily Mirror.

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

"В сообщениях мне писали, что я ненастоящая и что девушка вроде меня не может быть в Tinder", – поделилась американка.

Новости
Названа обладательница самых красивых ягодиц мира
Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Также модель отметила, что не добавляла в свой аккаунт в Tinder слишком откровенные фото, как в свой профиль в Instagram. Поэтому это не могло стать поводом для блокировки. Кроме того, Холли заявила, что зарегистрировалась на сайте знакомств, так как регулярно путешествует по миру и таким образом находит людей, с которыми можно встретиться.

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Валентайн утверждает, что даже заплатила за услугу, чтобы иметь возможность искать пользователей в других городах и странах. После обращения в службу поддержки ей вернули всю сумму платной подписки, но не назвали причины отключения от сервиса.

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Холли Валентайн

Холли Валентайн

Фото: instagram/holly.treats

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.

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Автор
Кристина Долматова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Обычная проститутка у нас таких много,и даже ещё красивее))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чистяков Шурик, ну пользуюсь услугами переодически))))))или ты думаешь она такие фото выставляет от нечего делать?))))))поверь мне нет и не заблокировали именно за рекламу самой себя как проститутки)))))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Артеллерист Моня, Смотрю ты по проституткам-то спец просто))))
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