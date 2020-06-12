Найди кота: вирусное фото запутало сеть

Жительница Нью-Йорка, США, Кейт Хиндс предложила пользователям сети найти ее кота, однако многим не удалось этого сделать.

Снимок с большим стеллажом книг, где находился ее любимец, женщина обнародовала в Twitter.

Отметим, что фото быстро стало "вирусным", поскольку набрало более 200 тысяч лайков.

Twitter Кейт Хиндс

Многие решили найти кота, однако их попытки оказались тщетными. Некоторые даже заявили, что Кейт их разыгрывает, и никакого животного на снимке нет.

"Мы в тупике! Мой муж пытался (очень сильно) и наконец сдался!" – написала пользовательница под ником Barbara Buono.

Скриншот с Twitter Кейт Хиндс

"На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка?" – поинтересовалась NicoleJ Butler.

Скриншот с Twitter Кейт Хиндс

После неудачных попыток найти любимца Кейт, пользователи почти совсем отчаялись, и тогда она сама рассказала, где был ее кот. Оказалось, что тот сладко дремал за телевизором, показывая извне только лапку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что толстый кот попытался сорвать футбольный матч в Беларуси.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!