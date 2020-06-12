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12 июня • обновлено в 05:30
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Найди кота: вирусное фото запутало сеть

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Жительница Нью-Йорка, США, Кейт Хиндс предложила пользователям сети найти ее кота, однако многим не удалось этого сделать.

Снимок с большим стеллажом книг, где находился ее любимец, женщина обнародовала в Twitter.

Отметим, что фото быстро стало "вирусным", поскольку набрало более 200 тысяч лайков.

Twitter Кейт Хиндс

Twitter Кейт Хиндс

Многие решили найти кота, однако их попытки оказались тщетными. Некоторые даже заявили, что Кейт их разыгрывает, и никакого животного на снимке нет.

"Мы в тупике! Мой муж пытался (очень сильно) и наконец сдался!" – написала пользовательница под ником Barbara Buono.

Найди кота: вирусное фото запутало сеть

Скриншот с Twitter Кейт Хиндс

"На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка?" – поинтересовалась NicoleJ Butler.

Найди кота: вирусное фото запутало сеть

Скриншот с Twitter Кейт Хиндс

После неудачных попыток найти любимца Кейт, пользователи почти совсем отчаялись, и тогда она сама рассказала, где был ее кот. Оказалось, что тот сладко дремал за телевизором, показывая извне только лапку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что толстый кот попытался сорвать футбольный матч в Беларуси.

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Место
США Нью-Йорк
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