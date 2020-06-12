Найди кота: вирусное фото запутало сеть

Жительница Нью-Йорка, США, Кейт Хиндс предложила пользователям сети найти ее кота, однако многим не удалось этого сделать.
Снимок с большим стеллажом книг, где находился ее любимец, женщина обнародовала в Twitter.
Отметим, что фото быстро стало "вирусным", поскольку набрало более 200 тысяч лайков.
Twitter Кейт Хиндс
Многие решили найти кота, однако их попытки оказались тщетными. Некоторые даже заявили, что Кейт их разыгрывает, и никакого животного на снимке нет.
"Мы в тупике! Мой муж пытался (очень сильно) и наконец сдался!" – написала пользовательница под ником Barbara Buono.
Скриншот с Twitter Кейт Хиндс
"На фото точно есть настоящий кот, а не статуэтка или игрушка?" – поинтересовалась NicoleJ Butler.
Скриншот с Twitter Кейт Хиндс
После неудачных попыток найти любимца Кейт, пользователи почти совсем отчаялись, и тогда она сама рассказала, где был ее кот. Оказалось, что тот сладко дремал за телевизором, показывая извне только лапку.
Ранее OBOZREVATEL писал, что толстый кот попытался сорвать футбольный матч в Беларуси.
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