Женщина сбросила 92 кг благодаря действенному методу: фото до и после похудения

Жительница Новой Зеландии Симон Андерсон избавилась от десятков килограммов благодаря правильному питанию и спорту.

Однако благодаря действенному методу она лишилась 92 килограммов, сообщает News.com.au.

Еще 6 лет назад весила 168 килограммов и поверить не могла в то, что когда-то будет иметь тело своей мечты. Долгое время Симон не могла нормально двигаться и никогда не испытывала сытость, несмотря на то, что питалась фастфудом и полуфабрикатами.

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Переломным моментом в ее жизни стала операция по уменьшению желудка. После этого она начала худеть и ей снова пришлось лечь под нож, избавившись от лишней кожи.

Впоследствии Андерсон поняла, что без правильного питания и спорта она не сможет похудеть.

"Операция не окажет вас тяжелую работу, потому что вы должны действовать самостоятельно. Но она дает новый импульс, чтобы у вас появилась возможность начать что-то делать", – рассказала она.

Таким образом женщине удалось похудеть до желаемых параметров. Сейчас в возрасте 29 лет она весит 76, однако не хочет останавливаться на этом весе.

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Ежедневно она ест полезные блюда и ходит на тренировки. Она дежурит кардионагрузку с силовыми.

Завтрак Андерсон состоит из овощного полосе, потом она ест фрукты, орехи или вареные яйца. На обед женщина ест салаты, спринг-роллы или кукурузные оладьи, а на ужин обычно она употребляет мясо или пасту.

Instagram Simone Anderson

"Я рассматриваю процесс похудения как путешествие и радуюсь каждому небольшому достижению. Это и привело меня к успеху", – подчеркнула она.

Так Андерсон выглядела до похудения:

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Так женщина выглядит теперь:

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Симон Андерсон Instagram Simone Anderson

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что женщина похудела на 102 килограммов. Ее фото поразили пользователей сети.

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