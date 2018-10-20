МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Женщина продавала мебель и засветила свою голую грудь: фото

8.5тЧитать материал на украинском

В сети стала популярна фотография, которую сделал женщина, продающая мебель. Она опубликовала на сайте снимок шкафов, не заметив в кадре свою обнаженную грудь, которая отражалась в зеркале.

Об инциденте рассказала дочь этой самой женщины София в Twitter.

Новости
''Мужчины в ауте'': Даша Астафьева засветила грудь в пикантной фотосессии

Женщина по имени Джули решила продать несколько шкафов в интернете. Для этого она сделала фото товара и опубликовала на сайте. Спустя некоторое время ей написал потенциальный покупатель. Он отметил, что заметил на фото обнаженную грудь в отражении зеркала.

Пост со снимком на странице дочери Джули за несколько дней набрал 100 тысяч лайков и почти 28 тысяч ретвитов.

Женщина продавала мебель и засветила свою голую грудь: фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская телеведущая и супермодель Ким Кардашьян похвасталась сексуальным телом. Звезда опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженная позирует на кровати, прикрыв грудь пальцами.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
9
Смешно
2
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ruhaba Vitaliy
Ruhaba Vitaliy
ко ж картина!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"фотография, которую сделал женщина," Сделал женщин - правильней будет. Ну обоз с их "журналистами и редакторами".))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги