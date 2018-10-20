Женщина продавала мебель и засветила свою голую грудь: фото

В сети стала популярна фотография, которую сделал женщина, продающая мебель. Она опубликовала на сайте снимок шкафов, не заметив в кадре свою обнаженную грудь, которая отражалась в зеркале.

Об инциденте рассказала дочь этой самой женщины София в Twitter.

Женщина по имени Джули решила продать несколько шкафов в интернете. Для этого она сделала фото товара и опубликовала на сайте. Спустя некоторое время ей написал потенциальный покупатель. Он отметил, что заметил на фото обнаженную грудь в отражении зеркала.

Пост со снимком на странице дочери Джули за несколько дней набрал 100 тысяч лайков и почти 28 тысяч ретвитов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская телеведущая и супермодель Ким Кардашьян похвасталась сексуальным телом. Звезда опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженная позирует на кровати, прикрыв грудь пальцами.