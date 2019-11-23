"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке

Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась своими формами на откровенном фото.
Так, в своем Instagram актриса, которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за кокаина в трусах, опубликовала снимок, на котором показала аппетитные формы.
Наталья Бочкарева
Инстаграм
На фотографии Бочкарева сфотографирована в одной лишь рубашке, которую надела на голое тело.
"Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов", - подписала фото Наталья.
Наталья Бочкарева
Инстаграм
Наталья Бочкарева
Инстаграм
В комментариях подписчики бурно отреагировали на пикантное фото Бочкаревой:
Среди восторженных комментаторов были и те, кто вспомнил и скандальную ситуацию с наркотиками:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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