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23 ноября • обновлено в 02:23
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"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке

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Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась своими формами на откровенном фото.

Так, в своем Instagram актриса, которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за кокаина в трусах, опубликовала снимок, на котором показала аппетитные формы.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

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На фотографии Бочкарева сфотографирована в одной лишь рубашке, которую надела на голое тело.

"Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов", - подписала фото Наталья.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

В комментариях подписчики бурно отреагировали на пикантное фото Бочкаревой:

"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке

Среди восторженных комментаторов были и те, кто вспомнил и скандальную ситуацию с наркотиками:

"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке
"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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