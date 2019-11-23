"Женщина - огонь": полуголая Бочкарева снялась в одной рубашке

Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева похвасталась своими формами на откровенном фото.

Так, в своем Instagram актриса, которая недавно оказалась в центре громкого скандала из-за кокаина в трусах, опубликовала снимок, на котором показала аппетитные формы.

Наталья Бочкарева Инстаграм

На фотографии Бочкарева сфотографирована в одной лишь рубашке, которую надела на голое тело.

"Спокойной ночи, дорогие мои люди! Сладких снов", - подписала фото Наталья.

Наталья Бочкарева Инстаграм

Наталья Бочкарева Инстаграм

В комментариях подписчики бурно отреагировали на пикантное фото Бочкаревой:

Среди восторженных комментаторов были и те, кто вспомнил и скандальную ситуацию с наркотиками:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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