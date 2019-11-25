"Женщина-огонь": Никитюк сверкнула аппетитными формами в откровенном купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала пикантное фото, на котором позирует в сексуальном купальнике.
Горячим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк
Инстаграм
Так, на фотографии Никитюк готовится мыть машину в соблазнительном зеленом купальнике, который подчеркнул аппетитные формы телеведущей.
Леся Никитюк
Инстаграм
В комментариях под публикацией поклонники засыпали Лесю комплиментами:
"Красотка", "Очень сексуально", "Девушка-огонь", "Ох и Леся, бомба", "Горячая штука", "Леся, ты прелесть", "Шикарна, бомбезная", "Ого, королева".
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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