"Женщина-огонь": Никитюк сверкнула аппетитными формами в откровенном купальнике

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала пикантное фото, на котором позирует в сексуальном купальнике.

Горячим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Инстаграм

Так, на фотографии Никитюк готовится мыть машину в соблазнительном зеленом купальнике, который подчеркнул аппетитные формы телеведущей.

Леся Никитюк Инстаграм

В комментариях под публикацией поклонники засыпали Лесю комплиментами:

"Красотка", "Очень сексуально", "Девушка-огонь", "Ох и Леся, бомба", "Горячая штука", "Леся, ты прелесть", "Шикарна, бомбезная", "Ого, королева".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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