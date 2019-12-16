"Женщина-бомба": Седокова с трудом удержала пышную грудь в сексуальном корсете

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась новым откровенным фото.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на странице в Instagram в свой день рождения.

"Сегодня у меня День рождения. И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо. За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой", – написала под фото Анна.

Анна Седокова Инстаграм

В кадре Седокова позирует в сексуальном черном корсете, который едва прикрыл пышную грудь звезды.

Анна Седокова Инстаграм

Многие поклонники принялись поздравлять артистку в комментариях под снимком, другие – не смогли пройти мимо пышных форм Анны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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