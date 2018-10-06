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Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей

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Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер женился в пятый раз. Торжество состоялось в фешенебельном отеле Adlon, куда были приглашены 150 гостей.

Избранницей 74-летнего политика стала 49-летняя гражданка Южной Кореи, его личная переводчица Ким Со Ен, передает DPA.

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Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей

На свадьбе присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль. Также на торжество прибыли министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вокалист легендарной рок-группы "Scorpions" Клаус Майне.

Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей

Молодожены отправятся в свадебное путешествие по Германии — в федеральные земли Тюрингия и Саксония, посетят Дрезденскую оперу и съездят в Веймар.

Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей

Отметим, что Шредер оформил отношения с 49-летней женщиной еще около пяти месяцев назад, однако отпразновали событие только сейчас.

Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей
Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей
Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей
Женился в пятый раз: Герхард Шредер сыграл свадьбу со своей переводчицей

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шредер принял гражданство России, а Кадыров подарил ему квартиру в Грозном.

Персоны
Герхард ШредерФранк-Вальтер ШтайнмайерКлаус Майне
Место
ГерманияБерлин
Объект
свадьба
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