Женился на однокласснице: как выглядят супруга и дети 42-летнего Ивана Урганта

Алина Мельник Люди 05:47, 16.04.2020

Популярный российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант 16 апреля отмечает день рождения.

Так, ему исполняется 42 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит жена Урганта и его дети.

Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
24smi.org

Жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе – не первая супруга ведущего. Так, первый раз Иван женился в возрасте 18 лет на Карине Авдеевой, с которой случайно познакомился на вечеринке. Брак продлился полтора года.

Также Ургант прожил пять лет в гражданском браке с ведущей MTV Татьяной Геворкян.

Иван Ургант и Татьяна Геворкян
24smi.org
Иван Ургант и Карина Авдеева
24smi.org

Нынешняя супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе – его бывшая одноклассница, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.

Иван был влюблен в Наталью, а на школьном выпускном набрался храбрости и сделал ей предложение. Тогда Кикнадзе не восприняла всерьез слова Урганта, и их пути разошлись.

Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
instagram.com/ideas_foto__
Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
Pinterest
Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
Pinterest

Наталья вышла замуж за грузинского бизнесмена, у нее есть дети от первого брака: 23-летний сын Нико и 20-летняя дочь Эрика.

Спустя несколько лет, встретившись вновь со своей школьной любовью, Иван Ургант решил, что хочет жениться на Наталье. К детям супруги от первого брака он относится как к своим.

Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
Pinterest
Иван Ургант и его жена Наталья Кикнадзе
instagram.com/urgantcom

В 2008 году у Урганта и Кикнадзе родилась дочь, которую Иван назвал Ниной в честь любимой бабушки. А в 2015 году родился второй ребенок пары, девочку назвали Валерией в честь мамы Ивана Урганта, которая умерла от гриппа 1 февраля 2015 года, не дожив до рождения второй внучки.

Иван Ургант часто делится фото семьи в своем Instagram.

Младшая дочь Ивана Урганта Валерия
instagram.com/urgantcom
Младшая дочь Ивана Урганта Валерия
instagram.com/urgantcom
Старшая дочь Ивана Урганта Нина
instagram.com/urgantcom
Младшая дочь Ивана Урганта Валерия
instagram.com/urgantcom
Младшая дочь Ивана Урганта Валерия
instagram.com/urgantcom
Дочь Натальи Кикнадзе Эрика и две ее дочки от брака с Иваном Ургантом
instagram.com/urgantcom

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