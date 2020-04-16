Женился на однокласснице: как выглядят супруга и дети 42-летнего Ивана Урганта
Популярный российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант 16 апреля отмечает день рождения.
Так, ему исполняется 42 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядит жена Урганта и его дети.
Жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе – не первая супруга ведущего. Так, первый раз Иван женился в возрасте 18 лет на Карине Авдеевой, с которой случайно познакомился на вечеринке. Брак продлился полтора года.
Также Ургант прожил пять лет в гражданском браке с ведущей MTV Татьяной Геворкян.
Нынешняя супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе – его бывшая одноклассница, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге.
Иван был влюблен в Наталью, а на школьном выпускном набрался храбрости и сделал ей предложение. Тогда Кикнадзе не восприняла всерьез слова Урганта, и их пути разошлись.
Наталья вышла замуж за грузинского бизнесмена, у нее есть дети от первого брака: 23-летний сын Нико и 20-летняя дочь Эрика.
Спустя несколько лет, встретившись вновь со своей школьной любовью, Иван Ургант решил, что хочет жениться на Наталье. К детям супруги от первого брака он относится как к своим.
В 2008 году у Урганта и Кикнадзе родилась дочь, которую Иван назвал Ниной в честь любимой бабушки. А в 2015 году родился второй ребенок пары, девочку назвали Валерией в честь мамы Ивана Урганта, которая умерла от гриппа 1 февраля 2015 года, не дожив до рождения второй внучки.
Иван Ургант часто делится фото семьи в своем Instagram.
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