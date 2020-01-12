Женился на 65-летней: экс-муж Лолиты скрыл фиктивный брак

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов скрывал брак с 65-летней пенсионеркой. Так, мужчина был женат на протяжении 8 месяцев и за это время получил российское гражданство.

От Лолиты Иванов данный факт скрыл, пишет "СтарХит".

hellomagazine.com

По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной. Этот союз позволил спортсмену в короткие сроки получить новый паспорт.

"Бывшая жена была старше Иванова больше, чем на 20 лет. Брак был заключен в мае 2009 года, а расторгнут в январе 2010, то есть просуществовал всего восемь месяцев. В это время Иванов получил российское гражданство по упрощенной системе, после чего развелся", — рассказал адвокат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

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