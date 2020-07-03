Жених заразил коронавирусом всех гостей на свадьбе и умер

Житель индийского города Палиганж в округе Патна на собственной свадьбе заразил коронавирусом почти всех гостей, а спустя два дня после торжества скончался от инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Власти эту свадьбу считают самым большим очагом COVID-19 в штате Бихар. Всего на торжестве пострадали более 100 человек, пишет The Indian Express.

Так, 30-летний жених перед свадьбой чувствовал себя хорошо, однако ближе к торжественной дате у него появилась температура. Мужчина хотел перенести свадьбу из-за недомогания, однако родственники с его стороны и со стороны невесты категорически отказались, поскольку на свадьбу уже было потрачено много денег.

The Indian Express

Гости были уверены в том, что в их районе коронавирус появиться не может. При этом не обратили внимание на то, что жених работал в другом городе.

Свадьба состоялась в назначенный день, на ней присутствовали более 350 гостей. Через два дня состояние новоиспеченного супруга ухудшилось, его госпитализировали, но он умер по дороге в клинику.

The Indian Express

Позже об этом случае стало известно властям. Медики сделали тест всем присутствующим на свадьбе. У примерно 100 человек тест на COVID-19 оказался положительным. Многие гости заразили и других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии заявили, что производство первой вакцины против COVID-19 может быть запущено к 15 августа.