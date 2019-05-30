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Женатую звезду Comedy Club заподозрили в романе с горячей актрисой: как она выглядит

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Российского комика, звезду Comedy Club Гарика Мартиросяна застукали с любовницей. Так, артиста заметили вместе с начинающей актрисой Яной Кошкиной.

Информация появилась на странице "Admin_anshlak" в Instagram. Как сообщается, многие из резидентов Comedy Club знают о любовнице Мартиросяна.

Armenia.IM

Armenia.IM

Гарик Мартиросян

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Как пишет "Admin_anshlak", пару заметили на отдыхе у Москвы-реки в ресторане "Причал". Актриса была в красном платье. Они выглядели счастливыми, выпивали и заигрывали друг с другом.

Женатую звезду Comedy Club заподозрили в романе с горячей актрисой: как она выглядит

Один из резидентов невольно проговорился, что Мартиросян подарил Кошкиной квартиру, а также помог девушке и с ролью в сериале "Домашний арест", где она играет любовницу мэра.

Сегодня я проснулась и поняла что за время отпуска, превратилась в квадрат... ну или в свинку Пеппу🍝🐷 В итоге, полдня ходила по пляжу в майке, в поиске укромного места, чтобы не пугать народ, когда разденусь, а потом зайду в океан и вода выйдет из берегов. Утром я твёрдо решила, что сегодня у меня будет разгрузочный день, но уже успела и позавтракать и пообедать и вот с нетерпением жду ужин... Мы пока ещё смеёмся при мысли о том, что завтра в самолете будем платить за перегруз или покупать дополнительное место😂🙈 Но чувствую, что смеяться осталось недолго) Послезавтра-Москва, а это значит- работа, спортзал, куча дел, и на еду, как обычно нет времени) P.S. Пойду закажу мороженое и на этом предлагаю фото в купальниках закончить😂🙈 #ЯнаКошкина

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Как ранее писал OBOZREVATEL, любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала откровенное видео на котором она обнаженная лежит в ванной.

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Персона
Гарик Мартиросян
Место
РоссияМосква
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