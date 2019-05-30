Женатую звезду Comedy Club заподозрили в романе с горячей актрисой: как она выглядит

Российского комика, звезду Comedy Club Гарика Мартиросяна застукали с любовницей. Так, артиста заметили вместе с начинающей актрисой Яной Кошкиной.

Информация появилась на странице "Admin_anshlak" в Instagram. Как сообщается, многие из резидентов Comedy Club знают о любовнице Мартиросяна.

Armenia.IM Гарик Мартиросян

Как пишет "Admin_anshlak", пару заметили на отдыхе у Москвы-реки в ресторане "Причал". Актриса была в красном платье. Они выглядели счастливыми, выпивали и заигрывали друг с другом.

Один из резидентов невольно проговорился, что Мартиросян подарил Кошкиной квартиру, а также помог девушке и с ролью в сериале "Домашний арест", где она играет любовницу мэра.

Как ранее писал OBOZREVATEL, любовница российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала откровенное видео на котором она обнаженная лежит в ванной.

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