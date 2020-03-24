Солиста российской группы Little Big Илью Прусикина заподозрили в измене жене Ирине Смелой с коллегой по цеху Софьей Таюрской.

В частности, такое заявление сделало издание "Собеседник". По словам инсайдеров, поклонники заметили, что пара перестала появляться вместе на публике. А посты на странице жены музыканта в Instagram становились все более грустными. Тогда поклонники решили спросить, все ли у нее в порядке с Прусикиным.

Илья Прусикин с женой Ириной Фото: spletnik.ru

Отмечается, что под одним из фото, которое разместила Ирина в соцсети, одна из ее фанаток задала вопрос "Почему ты не с Ильей?" На что другая поклонница в комментариях к посту сообщила: "Они расстались. Илья изменил ей с вокалисткой группы Little Big Соней. Их знакомые так сообщили в прямом эфире".

Илья Прусикин и Софья Таюрская Фото: newsmuz.com

Ирина Смелая Фото: sobesednik.ru

К слову, по слухам, узнав об измене мужа, Смелая просто уехала от него. Однако разводиться с музыкантом не решилась – из-за ребенка.

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