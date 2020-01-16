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16 января • обновлено в 23:24
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Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото

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Супруга актера студии "Квартал-95" Сергея Казанина показала ряд пикантных фотографий со своего отдыха на Мальдивах.

На фотоснимках Натальи Казаниной, опубликованных в социальной сети Instagram, она предстала перед подписчиками в купальнике на фоне деревянных качелей неподалеку от одного из отелей на Мальдивах, накинув на себя легкий пеньюар.

Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото
Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото
Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото
Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото

"Куда ни посмотри — дух захватывает. Эмоции зашкаливают. Сердечко шалит. Настроение достигает самого высокого градуса", - поделилась впечатлениями от отдыха Казанина.

Наталья Казанина – жена актера "Вечернего квартала" Сергея Казанина, который с 2003 года работает в студии "Квартал-95". Казанин более известен под именем Степан, однако на самом деле, это его псевдоним, который появился еще на первом курсе института.

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