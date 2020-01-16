Жена звезды "Квартала 95" показала свои горячие фото

Супруга актера студии "Квартал-95" Сергея Казанина показала ряд пикантных фотографий со своего отдыха на Мальдивах.

На фотоснимках Натальи Казаниной, опубликованных в социальной сети Instagram, она предстала перед подписчиками в купальнике на фоне деревянных качелей неподалеку от одного из отелей на Мальдивах, накинув на себя легкий пеньюар.

"Куда ни посмотри — дух захватывает. Эмоции зашкаливают. Сердечко шалит. Настроение достигает самого высокого градуса", - поделилась впечатлениями от отдыха Казанина.

Наталья Казанина – жена актера "Вечернего квартала" Сергея Казанина, который с 2003 года работает в студии "Квартал-95". Казанин более известен под именем Степан, однако на самом деле, это его псевдоним, который появился еще на первом курсе института.

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