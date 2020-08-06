Жена убитого рэпера не хотела разводиться: она лгала, что у нее СПИД

Россиянка Марина Кохал, которая расчленила украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), врала мужу, чтобы он не ушел к любовнице.

Об этом во время допроса следователям рассказала 25-летняя Надежда Романенко, которая тайно встречалась с музыкантом. Пара хотела даже жениться, пишет издание "База".

"В октябре 2019 года Юшко сообщил мне о том, что, по словам Кохал, он болен СПИДом, поэтому мы перестали с ним спать. На мой вопрос, откуда ему это стало известно, он мне сказал, что Кохал якобы больна СПИДом" , – призналась Романенко.

Надежда Романенко baza.io

Девушка сдала тест и оказалась вполне здоровой. Также Кохал 7 марта 2020 года позвонила Надежде и пыталась убедить в том, что Юшко сумасшедший, лунатик и алкоголик.

По словам Романенко, Юшко был несчастлив в браке. Пара постоянно ссорилась. Александр до конца не хотел разводиться с Кохал из-за сына, которого очень любил.

"Последний раз мы с ним виделись перед началом карантина – 20 марта 2020 года, после чего я поехала в Пензу. Последний раз мы с ним переписывались 24 июля 2020 года и 25 июля 2020 года. 24 июля он написал мне в 2:53 о том, что у него включился телефон, который он утопил год назад после концерта "Аукцион", где мы были вместе. Он сказал, что это знак", – рассказала любовница рэпера.

Картрайт с женой СтарХит

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