Жена убила и расчленила рэпера в РФ: кто такой Энди Картрайт и почему он уехал из Украины

30 июля стало известно о жуткой смерти Энди Картрайта – рэпера украинского происхождения и экс-учасника Versus Battle. Его убила жена Марина Кохал, которая спустя несколько дней расчленила его тело, разложила по пакетам и хранила их у себя дома.

Женщина заявляла, что 30-летний рэпер якобы умер от передозировки наркотиками 25 июля. Расчленив его тело, она хотела избежать осуждений из-за "позорной кончины мужа". Позже Кохал призналась в том, что сама убила своего супруга, история получила широкую огласку. OBOZREVATEL решил узнать что известно о рэпере из Украины Энди Картрайте.

Кто такой Энди Картрайт

Настоящее имя музыканта – Александр Юшко. Украинский андерграундный рэпер родом из города Нежин, Черниговской области, родился 17 августа 1990 года. Учился в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя и должен был стать учителем английского языка.

Энди Картрайт родился в Украине Комсомольская правда

Картрайт с юных лет занимался брейк-дансом и граффити, к увлечению хип-хоп-культурой он пришел случайно, записав первый трек в домашних условиях на магнитофон. Про себя Картрайт говорил: "Весь мой рэп возник из тусовок на лавках и ночных квартирников. Это была магия тихого, ночного, провинциального города".

В 2012 году выходит его первый альбом "Магия мутных вод", который одержал похвалу от русских рэперов. Тогда Картрайт начал периодически ездить в РФ и покорять местные небольшие площадки.

В 2013-ом Энди Картрайт начал активную гастрольную деятельность и выпустил "мрачный" альбом "Приход глухого кота", который, собственно, и сделал его популярным среди поклонников современного русского рэпа.

Энди Картрайт был убит своей женой Газета. Ру

В конце 2013-го года Картрайт дебютировал как баттл-рэпер на самой популярной рэперской площадке РФ – Versus Battle. Там он и познакомился со своей будущей женой Мариной, к которой в 2014-ом уехал из Украины в Санкт-Петербург. После четырех лет совместной жизни у пары родился сын.

Аудитория Картрайта начала быстро расширяться благодаря баттл-рэпу, однако стать таким же известным и "дорогостоящим" музыкантом, как, к примеру, звезды Versus Battle Оксимирон или Гнойный, Картрайт не успел.

За несколько лет он выпустил еще 3 альбома, провокационная пластинка "Форева я", которая вышла в 2018 году, стала его последней работой.

Что известно о смерти Энди Картрайта

По уже опровергнутой версии жены рэпера Энди Картрайта, музыкант увлекался наркотиками. Якобы он умер от передозировки психотропными веществами.

Энди Картрайт с женой СтарХит

При этом экспертиза показала, что в крови Картрайта не было обнаружено наркотических элементов. Друзья рэпера рассказывали журналистам, что тот никогда не увлекался наркотиками, однако имел проблемы с алкоголем.

Также знакомые пары уточняли, что они с Кохал создавали видимость влюбленных и никогда не выносили на публику скандалы. Однако позже в СМИ появилась информация о том, что у Картрайта была любовница – он якобы хотел бросить супругу и уйти к новой возлюбленной. Кохал, которая узнала об их связи, могла совершить преступление на фоне ревности, однако следствие пока не выдвигает официальных версий. Сама же она не может озвучить мотив убийства – на вопросы сотрудников правоохранительных органов она отвечает уклончиво и ссылается на плохое самочувствие.

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