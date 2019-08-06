Жена Цекало откровенно рассказала о своей беременности

Молодая жена российского шоумена и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, которую недавно заподозрили в беременности, прокомментировала слухи.

Так, в своих Instagram-сториз девушка опубликовала картинку УЗИ-снимка, на котором вместо эмбриона был изображен гамбургер. В подписи Дарина указала, что их повеселили новости о прибавлении в семье.

Дарина Эрвин и Александр Цекало Фото из Instagram

"Мы так повеселились над этими новостями. Спасибо, ребята", — отметила Эрвин.

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Позже артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

Ранее он был женат на сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года.

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