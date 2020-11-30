Жена телеведущего Решетника похвасталась внешним видом спустя сутки после родов

Супруга украинского телеведущего Григория Решетника Кристина поделилась с поклонниками фото, как она выглядит спустя сутки после третьих родов.

По ее словам, она чувствует себя хорошо. Соответствующий снимок женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет. А вообще, я была уверена, что сынуля сделает мне подарок на день рождения и родится 25.11, но он у нас – настоящий мужчина и решил, чтобы у каждого был свой праздник, хоть и с разницей в три дня", – подписала кадр Решетник.

Напомним, пара воспитывает еще двоих сыновей: 7-летнего Ваню и 3-летнего Диму. Третьи роды у Кристины Решетник прошли в клинике ISIDA, где рожают многие знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий популярного реалити "Холостячка" Григорий Решетник сообщил в соцсети, что стал отцом третий раз. Он опубликовал трогательное фото.