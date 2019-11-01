Жена Ступки взбудоражила сеть откровенными фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть откровенными снимками.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в прозрачном черном белье.

Отметим, что Логунова не стесняется публиковать откровенные снимки и часто радует своих поклонников яркими кадрами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые показали публике свою дочку Богдану.

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