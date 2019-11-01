Жена Ступки взбудоражила сеть откровенными фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть откровенными снимками.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в прозрачном черном белье.
Отметим, что Логунова не стесняется публиковать откровенные снимки и часто радует своих поклонников яркими кадрами.
Мои необычные, любящие сердца! Благодарю за поздравления, все вижу, всем улыбаюсь. Сегодня я провожу этот день в покое, ибо я поняла, что состояние, когда я не несусь будто в формуле 1 у меня случается - никогда и вот я остановилась! Остановилась и смотрю, как много друзей и важных для меня людей вокруг меня и вы мой главный подарок 🎁 Мои девочки из @logunova_shop - Лена, Вика, Марина - вы мои трудолюбивые пчёлки!! Я так рада, что собрала таких девочек в магазине того, что я люблю и сама пользуюсь, эти люди бесценны! @runfromfat - Аня, Жора - без них никаких марафонов не было бы! Вы мои пинки, вдохновители и созидатели! Если не полетите со мной в отпуск, я вас упакую в багаж 🧳 @makeup.ua - Саша, Женя - с вами весело каждую Съёмку! Ван лав! Мой стилист - Кирилл, сумевший сделать из недоразумения - леди, ты солнечный человек, мудрый и позитивный вдохновитель. Мой второй лучший друг - Олег - твоя поддержка все эти годы бесконечна дорога и незаменима, не смей умирать первым в старости, а то прибью! Мой директор - Андрей - спасибо за веру, когда даже я перестаю верить, ты хохотун, весельчак и профессионал - причём на 100%, человек, придумавший #королевасднемрождения Моя пиар-команда - Саша, Нелли - мы только начали, вам понравится 🤪🤩 Мой муж - Дима, терпения тебе, не легко быть с сильной и самодостаточной, но со мной не пропадёшь😏 а пропадёшь найду и отшлепаю🤨😛 Моя Вселенная - моя дочь - моя Богдана - это вообще моя зависимость, никто кроме тебя не делает меня такой сильной и каждое твоё "Мама Цём" - ложит меня на лопатки. Мои друзья, мои кумушки, мои подруги - всех вас люблю, из всех стран, всегда берегу гашу дружбу и вы точно на меня можете рассчитывать, Катя, Лена, Катя, Купи Мароженка, Вероника, Валюша, коллеги телеканала @nash.live 💋, Настя ... я счастлива, что список волшебных людей вокруг меня не заканчивается на этом! Благодарю всех ещё и ещё раз! Мир вашему дому и покой вашему сердцу P.S. Спасибо @premier_palace_hotel за релакс сегодня 🙌🏼
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые показали публике свою дочку Богдану.
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