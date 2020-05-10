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10 мая • обновлено в 11:24
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Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем женщина позировала в прозрачном бюстгальтере, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Полина опубликовала на своей странице в Instagram.

Полина Логунова

Полина Логунова

Фото: instagram/polinalogunova

"У нас завидуют тряпкам и бабкам, а стоит стремиться оставить след после себя, где деньги – это средство, а не конечная цель. Поэтому вокруг так много злых и несчастных людей, завистливых хейтеров, трепетно выдающих набор слов из закрытых аккаунтов", – написала Логунова.

Полина Логунова засветила пышную грудь

Полина Логунова засветила пышную грудь

Фото: instagram/polinalogunova

Отметим, что поклонники звезды оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото
Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото
Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Полины Логуновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Полина Логунова сексуально позирует на камеру

Полина Логунова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова в откровенном белье

Полина Логунова в откровенном белье

Фото: instagram/polinalogunova

Соблазнительная Полина Логунова

Соблазнительная Полина Логунова

Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова в пикантной фотосессии

Полина Логунова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова сексуально позирует на камеру

Полина Логунова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Дмитрий Ступка Полина Логунова
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес
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Комментарии
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Шебешница какая-то. Как можно эту особу назвать женой?
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Чан Джеки
Чан Джеки
Кристина Cтефанова, ну несправляетси муж или она маньячка секса.аль организм требует больше чем у нее есть.
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