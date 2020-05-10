Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть пикантным фото.
Так, на нем женщина позировала в прозрачном бюстгальтере, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Полина опубликовала на своей странице в Instagram.
Полина Логунова
Фото: instagram/polinalogunova
"У нас завидуют тряпкам и бабкам, а стоит стремиться оставить след после себя, где деньги – это средство, а не конечная цель. Поэтому вокруг так много злых и несчастных людей, завистливых хейтеров, трепетно выдающих набор слов из закрытых аккаунтов", – написала Логунова.
Полина Логунова засветила пышную грудь
Фото: instagram/polinalogunova
Отметим, что поклонники звезды оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Полины Логуновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Полина Логунова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/polinalogunova
Полина Логунова в откровенном белье
Фото: instagram/polinalogunova
Соблазнительная Полина Логунова
Фото: instagram/polinalogunova
Полина Логунова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/polinalogunova
Полина Логунова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/polinalogunova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.
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