Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье: пикантное фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть пикантным фото.

Так, на нем женщина позировала в прозрачном бюстгальтере, засветив пышную грудь. Соответствующий снимок Полина опубликовала на своей странице в Instagram.

Полина Логунова Фото: instagram/polinalogunova

"У нас завидуют тряпкам и бабкам, а стоит стремиться оставить след после себя, где деньги – это средство, а не конечная цель. Поэтому вокруг так много злых и несчастных людей, завистливых хейтеров, трепетно выдающих набор слов из закрытых аккаунтов", – написала Логунова.

Полина Логунова засветила пышную грудь Фото: instagram/polinalogunova

Отметим, что поклонники звезды оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные снимки Полины Логуновой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Полина Логунова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова в откровенном белье Фото: instagram/polinalogunova

Соблазнительная Полина Логунова Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова в пикантной фотосессии Фото: instagram/polinalogunova

Полина Логунова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.

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