Жена Ступки показала голую грудь на пикантном фото и вызвала восторг

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть серией пикантных снимков.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует практически без одежды, демонстрируя упругие ягодицы и голую грудь.

"Настроение – утонуть в теплоте одеяла", – подписала звезда под одним из откровенных кадров.

Логунова с голой грудью и ягодицами instagram/polinalogunova

Эти кадры взволновали многочисленных фанатов. В сети отметили, что они подойдут для заставки.

Логунова в белье с глубоким декольте instagram/polinalogunova

"Очень красиво и эстетично", "А говорят, попы нету. Вот же она", "Думаю, это прекрасное фото для заставки на рабочий стол", "Такое чувственно фото", "Как можно быть такой красивой", – написали поклонники.

Логунова в боди instagram/polinalogunova

Логунова - очень длинные ноги instagram/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.

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