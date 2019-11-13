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13 ноября • обновлено в 05:53
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Жена Ступки показала голую грудь на пикантном фото и вызвала восторг

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть серией пикантных снимков.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых позирует практически без одежды, демонстрируя упругие ягодицы и голую грудь.

"Настроение – утонуть в теплоте одеяла", – подписала звезда под одним из откровенных кадров.

Логунова с голой грудью и ягодицами

Логунова с голой грудью и ягодицами

instagram/polinalogunova

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Эти кадры взволновали многочисленных фанатов. В сети отметили, что они подойдут для заставки.

Логунова в белье с глубоким декольте

Логунова в белье с глубоким декольте

instagram/polinalogunova

"Очень красиво и эстетично", "А говорят, попы нету. Вот же она", "Думаю, это прекрасное фото для заставки на рабочий стол", "Такое чувственно фото", "Как можно быть такой красивой", – написали поклонники.

Жена Ступки показала голую грудь на пикантном фото и вызвала восторг
Жена Ступки показала голую грудь на пикантном фото и вызвала восторг
Логунова в боди

Логунова в боди

instagram/polinalogunova

Логунова - очень длинные ноги

Логунова - очень длинные ноги

instagram/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова порадовала поклонников фотографией в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.

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Персона
Полина Логунова
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота диета Фитнес
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Хо Хол
Хо Хол
Главные новости обоза - кто-то показал грудь. Уже вторая новость за день.
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