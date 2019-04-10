МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото

2.2тЧитать материал на украинском

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова похвасталась соблазнительным телом в купальнике.

Так, девушка вместе с дочерью отправилась в отпуск в теплые края, откуда и публиковала фото в своем Instagram-аккаунте. Отметим, что на одном из снимков Полина позировала в ванной, демонстрируя свою точеную фигуру.

Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото
Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото
Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото

Также она похвасталась роскошным телом и загаром в ярком бикини.

Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото

"Захотелось вот такого уединения с дочкой, в отеле, где мало людей, где кровать вместит 5 человек, королевский номер, еда — высочайшего качества, территория огромная, обслуживание, как в лучшем Арабском отеле... и чтобы ничего не делать, а уже все было бы сделано, чтобы я просто отдохнула. Чтобы детка моя тоже кайфовала!", — написала Логунова.

Новости
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото

Подписчики Логуновой пришли в восторг от ее новых публикаций. Они засыпали девушку комплиментами.

Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото
Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото
Жена Ступки похвасталась сексуальным телом: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная телеведущая, жена украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова рассказала, как на нее повлияло материнство.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
33
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения