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Жена Шнурова хочет уволить музыкантов из ''Ленинграда'': что произошло

1.4тЧитать материал на украинском

Ольга Абрамова, супруга лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, хочет уволить музыкантов из коллектива мужа. Девушка считает, что их слишком много и они получают слишком большие гонорары.

Кроме того, теперь Абрамова лично выдает коллективу зарплату. Об этом пишет издание "СтарХит".

Жена Шнурова хочет уволить музыкантов из ''Ленинграда'': что произошло

versiya.info

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"В "Ленинграде" платят огромные гонорары. Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей "Ленинграда". Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя. Ольга быстро завладела доверием Шнура. Она ему говорит: "Зачем тебе 10 музыкантов? И зачем ты им столько платишь? Давай платить им в два раза меньше". А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным", — рассказывают в окружении Шнурова.

Кроме того, выяснилось, что Шнуров и Абрамова познакомились три года назад, когда лидер "Ленинграда" еще был женат.

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Персоны
Сергей Шнуровгруппа "Ленинград"
Место
Россия
Тег
Новости России
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