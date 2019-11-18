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18 ноября • обновлено в 15:45
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/ Женский журнал

"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

1.4т
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Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

Жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы, пишет Vogue.

"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Vogue

Новости
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"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" (компания "Студия Квартал 95") и следовать таймингу", – говорит жена президента.

Ранее Зеленская украсила сразу три обложки, на одной из которых был помещен официальный портрет первой леди.

"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Vogue

"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Vogue

"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Елену Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно Зеленская появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Елена Зеленская
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