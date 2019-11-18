"Жена президента не получает зарплату": Зеленская рассказала, чем зарабатывает

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

Жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы, пишет Vogue.

Vogue

"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" (компания "Студия Квартал 95") и следовать таймингу", – говорит жена президента.

Ранее Зеленская украсила сразу три обложки, на одной из которых был помещен официальный портрет первой леди.

Vogue

Vogue

Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Елену Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно Зеленская появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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