Жена Преснякова растрогала поклонников фото с новорожденным сыном

Юля Ухина Люди 22:00, 4.11.2020

Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская показала трогательное фото с новорожденным сыном Ваней.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Наталья позировала сидя на лестнице в доме, крепко прижав к себе спящего малыша.

"Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Фотограф Алена Гороховская уже снимала моего старшего сына Тему, когда ему было 13 дней. Ване сегодня – 14... Обсудили с ней, какая нервная я была 5 лет назад, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы. Вы согласны?" – написала Подольская.

Наталья Подольская с новорожденным сыном
Instagram Натальи Подольской

Подписчики пришли в восторг от трогательной публикации Подольской. В комментариях они пожелали певице и ее семье крепкого здоровья.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший познакомились в 2005 году, а в 2010 году поженились. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий. А 22 октября 2020 года – знаменитости во второй раз стали родителями. У супругов родился еще один сын, которого они решили назвать Иваном.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший с детьми
Instagram Натальи Подольской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Елеон" Валерия Федорович во второй раз станет мамой.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Сепаратист Струк стал мэром города на Луганщине

"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

Не хватило пары секунд для спасения, ее даже никто не дернул: друзья – о погибшей в ДТП на Майдане. Эксклюзив

В Украине субсидии оформили в самых дорогих многоэтажках страны: сколько получают на коммуналку