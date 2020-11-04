Жена Преснякова растрогала поклонников фото с новорожденным сыном

Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская показала трогательное фото с новорожденным сыном Ваней.

Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Наталья позировала сидя на лестнице в доме, крепко прижав к себе спящего малыша.

"Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Фотограф Алена Гороховская уже снимала моего старшего сына Тему, когда ему было 13 дней. Ване сегодня – 14... Обсудили с ней, какая нервная я была 5 лет назад, и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы. Вы согласны?" – написала Подольская.

Наталья Подольская с новорожденным сыном Instagram Натальи Подольской

Подписчики пришли в восторг от трогательной публикации Подольской. В комментариях они пожелали певице и ее семье крепкого здоровья.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший познакомились в 2005 году, а в 2010 году поженились. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий. А 22 октября 2020 года – знаменитости во второй раз стали родителями. У супругов родился еще один сын, которого они решили назвать Иваном.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший с детьми Instagram Натальи Подольской

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