Жена Преснякова подтвердила свою вторую беременность

Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская подтвердила слухи о своей второй беременности.

Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото в купальнике, на котором изображена с круглым животом. Пол ребенка супруги пока не сообщают (снимок смотрите ниже).

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", – написала Подольская.

Подольская во второй раз беременна Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники и звездные коллеги начали активно поздравлять певицу.

"Поздравляю, моя хорошая!", "Поздравляем вашу семью. Ура, и правильно считаете. Красивых людей должно быть много", "Наташа, вы прекрасны! А в этом состоянии особенно" – написали в комментариях.

В сети поздравили Подольскую скриншот комментариев

Звезды поздравили Подольскую скриншот комментариев

Напомним, Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году поженились. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее сообщалось, что российская актриса, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Елеон" Валерия Федорович во второй раз станет мамой.