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Жена Преснякова подтвердила свою вторую беременность

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
1,5 т.
Наталья Подольская подтвердила вторую беременность

Наталья Подольская подтвердила вторую беременность. Издание "ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА МОСКВА"

Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская подтвердила слухи о своей второй беременности.

Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото в купальнике, на котором изображена с круглым животом. Пол ребенка супруги пока не сообщают (снимок смотрите ниже).

"Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много", – написала Подольская.

Подольская во второй раз беременна

Подольская во второй раз беременна Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники и звездные коллеги начали активно поздравлять певицу.

"Поздравляю, моя хорошая!", "Поздравляем вашу семью. Ура, и правильно считаете. Красивых людей должно быть много", "Наташа, вы прекрасны! А в этом состоянии особенно" – написали в комментариях.

В сети поздравили Подольскую

В сети поздравили Подольскую скриншот комментариев

Звезды поздравили Подольскую

Звезды поздравили Подольскую скриншот комментариев

Напомним, Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010 году поженились. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артемий.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее сообщалось, что российская актриса, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Елеон" Валерия Федорович во второй раз станет мамой.

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