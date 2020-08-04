Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская иронично отреагировала на слухи о второй беременности.

Соответствующим видео она поделилась на личной странице в Instagram. На кадрах видно, как артистка сидит в машине и снимает себя снизу, засветив "второй подбородок". После этого она поднимает телефон вверх и демонстрирует уже стройное лицо, намекнув, что все зависит от ракурса. Напомним: ранее в сети заметили, что Подольская прикрывает живот на фото и носит объемные платья. Также друзья знаменитостей заявляли, что она действительно беременна, однако пока не хочет этого афишировать (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Всем всего хорошего и удачных ракурсов. Кстати, прекрасная тема для челленджа", – прокомментировала публикацию Подольская.

Жена Преснякова отреагировала на слухи о второй беременности (Instagram Натальи Подольской)

"Имеется ввиду, что никого она не ждет", "Все расходимся – она не беременна", – написали поклонники.

Владимир и Наталья 15 лет вместе, 10 лет назад сыграли свадьбу и обвенчались. Их сын Артемий появился на свет в 2015 году. У Владимира есть также старший сын Никита от брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская призналась, что артист время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".