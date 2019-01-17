Жена правой руки Путина оголилась на отдыхе: появилось видео

Бывшая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Медведева Татьяна Навка показала свое тело в купальнике.

Она уехала отдыхать со своим супругом и дочерью Надеждой на Мальдивах, потому решила в Instagram показать видео с пляжа.

"Когда просто хорошо", — подписала Навка под роликом, на котором пользователи могли рассмотреть ее тело в купальнике и парео.

Стоит отметить, что фото с купальником вызвало противоречивые чувства в сети. Некоторые похвалили Навку, что у нее стройная фигура. А другая половина пользователей раскритиковала фигуристку за отдых не на отечественных пляжах.

"Когда есть деньги, "хорошо" бывает чаще и быстрее, а когда ты учитель в провинциальном городе, то пытаешься выжать "хорошо" из мелочей. Тоже так хочу отдыхать", "Самолюбование. Когда просто хорошо, там не до фото и видео, простота простая", "Погода не Крымская", – написала вторая половина пользователей.

В ответ 17 января она написала под очередным фото, что честно читает все отзывы в соцсетях.

"Меня очень часто спрашивают, как я терплю какие-то нехорошие комментарии. А я не терплю, я их честно читаю, но не обращаю внимания", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Навку заподозрили в беременности. Это произошло из-за фотографии, где она вышла в черном облегающем платье, через которое было видно округлившийся живот.

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