Жена правой руки Путина оголилась на отдыхе: появилось видео

Бывшая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Медведева Татьяна Навка показала свое тело в купальнике.
Она уехала отдыхать со своим супругом и дочерью Надеждой на Мальдивах, потому решила в Instagram показать видео с пляжа.
"Когда просто хорошо", — подписала Навка под роликом, на котором пользователи могли рассмотреть ее тело в купальнике и парео.
Стоит отметить, что фото с купальником вызвало противоречивые чувства в сети. Некоторые похвалили Навку, что у нее стройная фигура. А другая половина пользователей раскритиковала фигуристку за отдых не на отечественных пляжах.
"Когда есть деньги, "хорошо" бывает чаще и быстрее, а когда ты учитель в провинциальном городе, то пытаешься выжать "хорошо" из мелочей. Тоже так хочу отдыхать", "Самолюбование. Когда просто хорошо, там не до фото и видео, простота простая", "Погода не Крымская", – написала вторая половина пользователей.
В ответ 17 января она написала под очередным фото, что честно читает все отзывы в соцсетях.
"Меня очень часто спрашивают, как я терплю какие-то нехорошие комментарии. А я не терплю, я их честно читаю, но не обращаю внимания", – пояснила она.
Меня очень часто спрашивают, как я терплю какие-то нехорошие комментарии... А я не терплю, я их честно читаю, но не обращаю внимания. Есть одна замечательная, довольно известная притча, которая полностью соответствует моему представлению об этой ситуации. "Жил-был старый мудрый самурай. У него была группа учеников и он обучал их жизненной мудрости. Однажды во время занятий к нему зашел молодой воин, прославившийся своей неучтивостью и жестокостью. Его излюбленной тактикой был прием провокации: он оскорблял противника, тот выходил из себя, принимал вызов, но в ярости совершал одну ошибку за другой и проигрывал бой. Так случилось и на этот раз: воин выкрикнул несколько оскорблений и стал наблюдать за реакцией самурая. Но тот невозмутимо продолжал вести занятие. Так повторилось несколько раз. Когда самурай никак не отреагировал и в третий раз, боец в раздражении ушел прочь. Ученики внимательно и с интересом наблюдали за всем процессом. После ухода бойца один из них не выдержал: — Учитель, зачем вы терпели его нападки? Нужно было вызвать его на бой! Мудрый самурай ответил: — Когда вам приносят подарок и вы не принимаете его, кому он принадлежит? — Своему прежнему хозяину, – ответили ученики. — То же касается зависти, ненависти и оскорблений. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принёс." 😅 Как ни странно, но эту притчу можно отнести и к счастью! Но это уже в следующий раз 😉 Главное, что я всем желаю добра,любви и хорошего вечера!!!🙌🏻🙌🏻🙌🏻 PS: Просто в отпуске есть время пофилософствовать 🙏😇😎🧐 #ТатьянаНавка #НемногоФилософии #философскоенастроение #психология
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Навку заподозрили в беременности. Это произошло из-за фотографии, где она вышла в черном облегающем платье, через которое было видно округлившийся живот.
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