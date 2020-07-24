Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя подала в суд на следствие: что произошло

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя подала в суд на следствие.

Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина подала в суд на следствие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. По словам инсайдеров, женщина состояла с Захаровым в гражданском браке, то есть официально расписаны они не были. Исходя из этого суд не признал женщину потерпевшей по делу. Следовательно, она не имеет право на компенсацию.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", – сказал Пашаев.

Напомним: ранее Эльман Пашаев заявлял, что родственники погибшего в аварии водителя Сергея Захарова хотят взыскать с Михаила Ефремова 40 млн рублей (более 15 млн гривен).

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