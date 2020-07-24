Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя подала в суд на следствие: что произошло
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя подала в суд на следствие.
Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина подала в суд на следствие.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. По словам инсайдеров, женщина состояла с Захаровым в гражданском браке, то есть официально расписаны они не были. Исходя из этого суд не признал женщину потерпевшей по делу. Следовательно, она не имеет право на компенсацию.
"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", – сказал Пашаев.
Напомним: ранее Эльман Пашаев заявлял, что родственники погибшего в аварии водителя Сергея Захарова хотят взыскать с Михаила Ефремова 40 млн рублей (более 15 млн гривен).
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельной ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу из Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельной ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.