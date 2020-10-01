Жена погибшего в ДТП с Ефремовым обратилась к Путину

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова обратилась с заявлением к президенту России Владимиру Путину.

Копия документа оказалась в распоряжении издания "МК". Так, женщина пожаловалась главе государства на то, что ее не признали потерпевшей, несмотря на десятки заявлений в Следственный комитет, прокуратуру, Министерство юстиции и в другие учреждения. По ее предположению, решающим поводом для этого стало заключение участкового, указавшего, что ее гражданский муж якобы снимал в ее квартире койко-место.

"Документ, на который ссылались в суде Пашаев, Добровинский и на основании которого я потерпела столько унижений и оскорблений, ввиду его публичной демонстрации в СМИ ими, является подложным и был получен ими незаконным путем с помощью адвоката Бородина. С ним я консультировалась по моему делу, но соглашение не заключала. Под видом оказания помощи мне, он получил вышеуказанный документ у участкового инспектора и с целью навредить мне передал Добровинскому и Пашаеву. Они, не проверив его подлинность, приобщили его к материалам дела... Прошу вас помочь мне установить правду, восстановить доброе имя, честь и достоинство. Взять на контроль проверку моих доводов", – говорится в обращении жены Захарова.

Она также пояснила изданию, что будет требовать отмены приговора Ефремову и признания себя в качестве потерпевшей.

Как сообщал OBOZREVATEL: