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28 мая • обновлено в 08:05
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Жена Петросяна Брухунова осадила поклонников в сети из-за советов

2.1т
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Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила своим подписчикам в Instagram на критику.

Так, причиной спора в сети стал новый пост женщины в Instagram-stories, в котором Татьяна ответила на совет одного из пользователей перекрасить волосы в светлый оттенок.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова

Instagram @bruhunova

В частности, пользователь написал: "Считаю, что светлые волосы вам бы пошли".

"Как можно писать такие сообщения незнакомым людям? Я брюнетка от рождения. Неужели я произвожу столько безмозглое впечатление, чтобы убить волосы и перекрасить их в светлый тон? И потом пару лет лечить и восстанавливать! Когда люди усвоят, что нельзя вот так "считаю, что вам пойдет", – отреагировала на совет Брухунова.

"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов

Примечательно, что такая реакция удивила некоторых подписчиков, о чем они написали в комментариях под последним постом на странице женщины. Однако Брухунова не стала игнорировать замечания поклонников, и принялась отвечать.

"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов
"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов
"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов
"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов
"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов
"Я должна все терпеть!" Жена Петросяна осадила поклонников в сети из-за советов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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