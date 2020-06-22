Жена Павлика впервые заявила о его зависимости и травме из-за болезни сына
Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что уже дважды переживала крайне сложные времена с супругом, когда "его жизнь приходилось собирать по крупицам".
Впервые Репяхова рассказала, как лечила его от зависимости. Также она уточнила, что как только певец справился с проблемой, его настиг новый удар – болезнь сына. И после этого ей опять нужно было "собирать его по крупинкам". Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.
"Когда я встретила Виктора – собирала его по крупинкам, лечила от зависимости. На моих глазах отменялся не один концерт. Но я сильная и изо всех сил спасала жизнь любимого человека. Сама. Без единой помощи. Даже когда в реанимации мне сказали, что в следующий раз уже не спасут его. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом", – откровенно высказалась Екатерина.
Она отметила, что онкологическая болезнь сына Павла стала для Виктора новым мощным ударом. Сама Репяхова также тяжело переживала это.
"А потом на меня обрушилось много других трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова собирала жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора, но я буду это делать, пока дышу. Наверное, это моя миссия", – подытожила девушка.
Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.
Ранее певец рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.
Позже сын певца Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.