Жена Павлика впервые заявила о его зависимости и травме из-за болезни сына

Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что уже дважды переживала крайне сложные времена с супругом, когда "его жизнь приходилось собирать по крупицам".

Впервые Репяхова рассказала, как лечила его от зависимости. Также она уточнила, что как только певец справился с проблемой, его настиг новый удар – болезнь сына. И после этого ей опять нужно было "собирать его по крупинкам". Об этом девушка написала на личной странице в Instagram.

"Когда я встретила Виктора – собирала его по крупинкам, лечила от зависимости. На моих глазах отменялся не один концерт. Но я сильная и изо всех сил спасала жизнь любимого человека. Сама. Без единой помощи. Даже когда в реанимации мне сказали, что в следующий раз уже не спасут его. Для того, чтобы эта жизнь сделала все, чтобы спасти другую и в трудные минуты быть рядом", – откровенно высказалась Екатерина.

Репяхова рассказала о сложностях в жизни Виктора Павлика Instagram Екатерины Репяховой

Она отметила, что онкологическая болезнь сына Павла стала для Виктора новым мощным ударом. Сама Репяхова также тяжело переживала это.

"А потом на меня обрушилось много других трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова собирала жизнь Виктора по крупинкам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора, но я буду это делать, пока дышу. Наверное, это моя миссия", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее певец рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.

Позже сын певца Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.