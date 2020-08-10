Жена Павлика рассказала, как живет певец после смерти сына
Жена украинского певца Виктора Павлика, младший сын которого умер 7 августа, Екатерина Репяхова призналась, что артист болезненно переживает потерю 21-летнего Павла.
Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram. По ее словам, состояние музыканта меняется ежеминутно, поэтому она постоянно находится рядом с ним. Она также добавила, что на днях Павлик отправляется на гастроли.
"Может забывать, отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это через секунду прекращается, и он просто начинает плакать, сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, трудно", – отметила Репяхова.
Напомним, ранее крестная мать сына певца Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон Павла Павлика, написав трогательное обращение к своему крестнику. Также отец умершего парня Виктор Павлик показал в сети трогательное видео с сыном в его последние дни жизни. От тяжелой болезни и 18 курсов химиотерапии парень практически не мог говорить и не открывал глаз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.
Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось.
Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.