Жена Павлика рассказала, как живет певец после смерти сына

Жена украинского певца Виктора Павлика, младший сын которого умер 7 августа, Екатерина Репяхова призналась, что артист болезненно переживает потерю 21-летнего Павла.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram. По ее словам, состояние музыканта меняется ежеминутно, поэтому она постоянно находится рядом с ним. Она также добавила, что на днях Павлик отправляется на гастроли.

"Может забывать, отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это через секунду прекращается, и он просто начинает плакать, сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, трудно", – отметила Репяхова.

Павел Павлик умер 7 августа ukrainci.com.ua

Напомним, ранее крестная мать сына певца Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон Павла Павлика, написав трогательное обращение к своему крестнику. Также отец умершего парня Виктор Павлик показал в сети трогательное видео с сыном в его последние дни жизни. От тяжелой болезни и 18 курсов химиотерапии парень практически не мог говорить и не открывал глаз.

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