Жена Павлика пожаловалась на то, что они потеряли работу из-за карантина выходного дня в Украине

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила о том, что они с мужем потеряли работу из-за введенного в Украине карантина выходного дня.

Соответствующее заявление девушка сделала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, из-за нововведений у многих теперь большие проблемы.

"Я могу только представить, какой дурдом будет происходить в городе из-за карантина выходного дня. Почему-то правительство так загоняет людей, предпринимателей и даже мы потеряли работу. Мы просто потеряли деньги, а могли бы на них кушать и закрывать свои вопросы", – сообщила Репяхова.

Жена Павлика пожаловалась на безденежь 24 канал

Также она отметила, что теперь они не знают, где брать деньги на закрытие аренды и кредитов в следующем месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала топлес.