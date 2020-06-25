Жена Павлика рассказала, как он ухаживает за больным сыном: моет его, носит на себе

Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила на обвинение хейтеров в том, что артист не заботится об онкобольном сыне Павле.

Так, по словам девушки, Виктор регулярно ездит к Паше и покупает все, что ему нужно. А если они чего-то не показывают в соцсетях – это не значит, что этого не происходит. Об этом Репяхова заявила в своих Instagram-сторис (видео смотрите ниже).

Виктор Павлик с сыном Павлом (источник – Facebook-страница Виктора Павлика)

"Если мы чего-то не показываем, это не значит, что этого не происходит. Не значит, что Виктор не беспокоится о сыне, не ездит туда. Я считаю, это было бы странно, если бы я транслировала такие вещи, как приобретение коляски. Это все происходит в нашей жизни. Но не думаю, что это было бы приятно Виктору или Паше, если бы я об этом рассказывала", – сказала Екатерина.

Она также добавила, что Виктор беспокоится о Паше: возит сына в больницу, моет и носит его на себе.

Виктор Павлик с сыном Павлом (источник – Facebook-страница Виктора Павлика)

"Я считаю, что не стоит рассказывать об этом", – подчеркнула Репяхова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла. Через некоторое время певец остановил сбор средств на лечение.

Ранее певец рассказал,что сперва болезнь у сына проявлялась лишь ощущением онемения в ногах.

Позже сын певца Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.