Жена Остапчука заговорила о пополнении в семье

Юля Ухина Люди 11:50, 27.10.2020 Обновлено: 11:50, 27.10.2020

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что очень любит детей и хотела бы в ближайшее время стать матерью.

О планах по увеличению семьи девушка рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях", которое транслировали на телеканале "Украина" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уже как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – призналась Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Instagram Кристины Горняк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Звездная пара сыграла свадьбу 15 октября в одном из загородных комплексов Киева.

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