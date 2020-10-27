Жена Остапчука заговорила о пополнении в семье

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что очень любит детей и хотела бы в ближайшее время стать матерью.

О планах по увеличению семьи девушка рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях", которое транслировали на телеканале "Украина" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я очень люблю детей. Конечно, любая женщина своих детей любит больше всего. Но вообще я люблю детей. Поэтому в принципе я всегда "за", уже как будет, какие будут планы выше. Потому что мы можем планировать, а как оно будет – не знаем. Но мы будем стараться", – призналась Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Instagram Кристины Горняк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Звездная пара сыграла свадьбу 15 октября в одном из загородных комплексов Киева.