Жена Остапчука сделала признание о его похождениях к любовнице

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о его похождениях к любовнице.

Так, по словам Войченко, Остапчук для поездок к новой пассии использовал кредитную карту Елены. Об этом шла речь в интервью ведущей Анне Олицкой (Новый канал). Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце материала).

Во время откровенного разговора Елена призналась: когда Владимир участвовал в шоу "Танці з зірками" и на всю страну признавался в любви супруге, он уже встречался со своей новой девушкой Кристиной.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Сегодня

"Доходило до смешного. Он ездил к ней на квартиру и рассчитывался за такси моей кредитной картой. Мы же были близки, поэтому он давно загрузил себе ее в телефон. Я, конечно, все понимаю… Но рассчитываться ночью за такси после того, как ты приехал от девушки, моей кредиткой?" – возмутилась Войченко.

Кроме этого, Елена рассказала о том, что ее бывший супруг не платит алименты на их совместных детей: Эмилию и Эвана. Бывшая жена шоумена также раскрыла правду о его изменах.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что после развода оставил своей экс-жене Владимир Остапчук.