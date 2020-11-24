Жена Остапчука – его бывшей: перестань называть меня шлюх*й и собирать сплетни

Новая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк эмоционально обратилась к его бывшей супруге Елене Войченко. Она призвала женщину перестать ее оскорблять и распространять "грязные" сплетни.

Соответствующее видеообращение Горняк опубликовала в своих Instagram-сторис. Она отметила, что терпела упреки Войченко более года, однако устала слушать о себе, что она якобы "разлучница, шл*ха и бесплодная" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Больше года я держала нейтралитет и не комментировала, ведь развод – дело двоих людей. Но я устала. Устала, когда меня поливают грязью и называют разлучницей. Я хочу обратиться к тебе, Елена. Я знаю, ты смотришь мои сторис и твои подруги тоже. Обращусь к тебе по имени, не так, как ты обращаешься ко мне ежедневно на протяжении года. Все свои сообщения Владимиру ты начинаешь словами: твоя с*ка, шл*ха, бл*дь, проститутка, что там еще в твоем лексиконе есть? Я это все терпела. Также я с нейтралитетом отнеслась к тому, что ты начала писать моим подписчикам, что я бесплодная проститутка. В общем, я стерпела многое и не собиралась это все комментировать, но после недавнего твоего интервью в шоу "Світське життя" я не буду больше молчать", – заявила Горняк.

Далее Кристина опубликовала фрагмент из программы "Світське життя", где Войченко говорит о том, что увидела доказательства общения Вовы с Кристиной в телефоне. Якобы Горняк просила шоумена, чтобы он скорее заканчивал отношения с Еленой. По словам новой возлюбленной Остапчука, это все ложь и способ мести его бывшей жены.

"Я не писала Владимиру "любимый, решай уже, давай определяйся" и все остальное, что ты говоришь в этих сообщениях. Также, ты и я прекрасно знаем, что я не стала причиной вашего развода с Вовой, что я не уводила у тебя мужа. Я не позволю на всю страну клеветать меня. Я и моя жизнь – это лишь моя жизнь и тебя она абсолютно никак не касается. Прошу тебя перестать собирать про меня сплетни, прошу тебя перестать додумывать про меня истории, прошу тебя перестать давать оценочные суждения моей жизни, потому что твоей жизни я не даю оценочных суждений. Прошу тебя перестать писать Владимиру про меня гадости в надежде, что это нас разлучит. Лена, я люблю Владимира и я очень честна перед ним, у нас все хорошо. Я счастлива в браке, он счастлив", – подытожила она.

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. Сейчас Владимир женился во второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что очень любит детей и хотела бы в ближайшее время стать матерью.