Жена Николаева показала артиста после болезни: как выглядит

Жена российского композитора и певца Игоря Николаева, у которого диагностировали пневмонию, Юлия Проскурякова показала, как певец выглядит после болезни.

Соответствующее видео появилось на странице женщины в Instagram в stories.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова passion.ru

Так, известно, что Николаева спустя две недели выписали из больницы в Коммунарке. Сейчас композитор вместе с женой и дочкой Вероникой находится в особняке в Подмосковье.

"К нам приехал папа Игорь, дорогой", – написала Проскурякова, и показала короткое видео с артистом.

В кадре Николаев в основном позирует со спины, однако в тот момент, когда певец оборачивается к камере, становится видно, что он сбрил усы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 марта Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

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