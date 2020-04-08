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8 апреля • обновлено в 08:30
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Жена Николаева показала артиста после болезни: как выглядит

4.3т
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Жена российского композитора и певца Игоря Николаева, у которого диагностировали пневмонию, Юлия Проскурякова показала, как певец выглядит после болезни.

Соответствующее видео появилось на странице женщины в Instagram в stories.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

passion.ru

Так, известно, что Николаева спустя две недели выписали из больницы в Коммунарке. Сейчас композитор вместе с женой и дочкой Вероникой находится в особняке в Подмосковье.

"К нам приехал папа Игорь, дорогой", – написала Проскурякова, и показала короткое видео с артистом.

В кадре Николаев в основном позирует со спины, однако в тот момент, когда певец оборачивается к камере, становится видно, что он сбрил усы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 марта Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
Тег
Новости России
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