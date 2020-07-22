Жена Медведчука Марченко поделилась рецептами счастливого брака

Украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко назвала свои рецепты счастливого брака.

Так, подробностями звезда поделилась на личной странице в Instagram, отметив, что на этот пост ее вдохновило важное событие в жизни – они с мужем отпраздновали 17-годовщину брака.

Марченко в своем посте рассказала, что никогда не сравнивала супруга с кем-то другим. Она утверждает – лучшее – это враг хорошего. Поэтому никогда не стоит говорить супругу, что он хуже других, или в чем-то отстает.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко (Instagram Оксаны Марченко)

Телеведущая также добавила, что в браке нет кого-то главнее, кого-то слабее. В супружеской паре все равны, и именно это позволяет женщине и мужчине чувствовать себя комфортно.

Также Оксана учит подписчиков уметь признавать свои ошибки. Это, по ее мнению, позволяет решать проблемы, и затем не возвращаться к ним снова. А также прощать друг друга, но не забывать, что важнее – не обижать. К слову, телеведущая поделилась опытом еще в нескольких ситуациях:

Оксана Марченко поделилась рецептами счастливого брака (Instagram Оксаны Марченко)

"Не смейся над (ее/его) мечтами. Говорите правду – тогда ничего не придется запоминать".

"Никогда не ссорьтесь на людях. Сначала трижды подумай – потом промолчи".

"Самое лучшее лекарство – любовь и забота. Если не помогает – увеличьте дозу".

"Нужно каждый день говорить, что вы любите друг друга, даже когда поссорились".

"Мы "точилки" друг для друга. До брака мы – как два не заточенных карандаша, которыми невозможно ничего нарисовать. В браке мы обретаем остроту, грани и способность творить".

"Мы не используем матерные слова – в нашем доме их нет в семейном лексиконе".

"Я тоже не всегда права".

"Все родственники, включая мам, не имеют права влиять на ваши решения, если вы их об этом не просите. Но у родителей есть огромный опыт – пользуйтесь им".

"Сначала трижды подумай – потом промолчи".

В конце Марченко подытожила, что семья – это не случайность, а плод долгой работы, выбора, стараний. И не стоит в супружеской жизни ждать чудес, их нужно создавать своими руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позировала в купальнике и широкополой шляпе.