Жена Медведчука Марченко поделилась рецептами счастливого брака
Марченко поделилась рецептами счастливого брака (Instagram Оксаны Марченко).
Украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко назвала свои рецепты счастливого брака.
Так, подробностями звезда поделилась на личной странице в Instagram, отметив, что на этот пост ее вдохновило важное событие в жизни – они с мужем отпраздновали 17-годовщину брака.
Марченко в своем посте рассказала, что никогда не сравнивала супруга с кем-то другим. Она утверждает – лучшее – это враг хорошего. Поэтому никогда не стоит говорить супругу, что он хуже других, или в чем-то отстает.
Виктор Медведчук и Оксана Марченко (Instagram Оксаны Марченко)
Телеведущая также добавила, что в браке нет кого-то главнее, кого-то слабее. В супружеской паре все равны, и именно это позволяет женщине и мужчине чувствовать себя комфортно.
Также Оксана учит подписчиков уметь признавать свои ошибки. Это, по ее мнению, позволяет решать проблемы, и затем не возвращаться к ним снова. А также прощать друг друга, но не забывать, что важнее – не обижать. К слову, телеведущая поделилась опытом еще в нескольких ситуациях:
Оксана Марченко поделилась рецептами счастливого брака (Instagram Оксаны Марченко)
"Не смейся над (ее/его) мечтами. Говорите правду – тогда ничего не придется запоминать".
"Никогда не ссорьтесь на людях. Сначала трижды подумай – потом промолчи".
"Самое лучшее лекарство – любовь и забота. Если не помогает – увеличьте дозу".
"Нужно каждый день говорить, что вы любите друг друга, даже когда поссорились".
"Мы "точилки" друг для друга. До брака мы – как два не заточенных карандаша, которыми невозможно ничего нарисовать. В браке мы обретаем остроту, грани и способность творить".
"Мы не используем матерные слова – в нашем доме их нет в семейном лексиконе".
"Я тоже не всегда права".
"Все родственники, включая мам, не имеют права влиять на ваши решения, если вы их об этом не просите. Но у родителей есть огромный опыт – пользуйтесь им".
"Сначала трижды подумай – потом промолчи".
В конце Марченко подытожила, что семья – это не случайность, а плод долгой работы, выбора, стараний. И не стоит в супружеской жизни ждать чудес, их нужно создавать своими руками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Марченко взбудоражила сеть снимком с отдыха, на котором позировала в купальнике и широкополой шляпе.