Жена любовника Пугачевой не отпускает его одного на гастроли

Супруга музыканта Владимира Кузьмина сопровождает его в гастрольной деятельности артиста.
В своем Instagram-аккаунте артист поделился фотографией, где рядом с ним стоит его супруга Екатерина Кузьмина (Трофимова).
"На гастроли", - комментирует фотоснимок певец.
Подписчики обратили внимание на тот факт, что супруга, похоже, не отпускает Кузьмина одного на концерты.
"Часто с вами,жена ездит на гастроли?" – спросили у него.
"Часто", - ответил Кузьмин.
Как сообщалось ранее, Владимир Кузьмин в ноябре 2019 года бросил свою любовницу и вернулся к жене Екатерине Трофимовой. На днях они обвенчались.
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