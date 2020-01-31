Жена любовника Пугачевой не отпускает его одного на гастроли

Супруга музыканта Владимира Кузьмина сопровождает его в гастрольной деятельности артиста.

В своем Instagram-аккаунте артист поделился фотографией, где рядом с ним стоит его супруга Екатерина Кузьмина (Трофимова).

"На гастроли", - комментирует фотоснимок певец.

Подписчики обратили внимание на тот факт, что супруга, похоже, не отпускает Кузьмина одного на концерты.

"Часто с вами,жена ездит на гастроли?" – спросили у него.

"Часто", - ответил Кузьмин.

Как сообщалось ранее, Владимир Кузьмин в ноябре 2019 года бросил свою любовницу и вернулся к жене Екатерине Трофимовой. На днях они обвенчались.

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