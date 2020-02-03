Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность

Супруга комедийного артиста Ильи Соболева сбросила вес, но это не помогло ей спасись от насмешек над ее внешностью.

Наталья Соболева (Пахомова) ранее имела пышные формы, но потом решила похудеть, и ей удалось сбросить 30 кг.

Наталья Соболева до и после похудения

Жена комика самостоятельно подбирала для себя силовые тренировки, занималась спортом 6 раз в неделю и полностью пересмотрела меню. Сегодня Наталья может похвастаться потрясающей фигурой и осиной талией.

При этом в сети над ней все равно смеются, якобы она рядом с Ильей выглядит как его мать, и это притом, что он старше супруги на два года.

Сам Соболев в свои 34 выглядит очень молодо, а также имеет рост 166 см и вес не более 60 кг, что делает его почти миниатюрным на фоне жены.

Наталья и Илья Соболевы

"Это твой сын?", "Какой Илюха мелкий", "Ваш сын?", - пишут пользователи под совместными фото Натальи и Ильи.

Также под снимками в Инстаграм у нее спрашивают, не сын ли ее фотографировал, имея ввиду Илью. Ведь пара воспитывает двух дочерей.

Илья Соболев с женой Натальей

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как похудела и изменилась певица Ёлка.

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