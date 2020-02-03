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3 февраля • обновлено в 13:08
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Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность

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Супруга комедийного артиста Ильи Соболева сбросила вес, но это не помогло ей спасись от насмешек над ее внешностью.

Наталья Соболева (Пахомова) ранее имела пышные формы, но потом решила похудеть, и ей удалось сбросить 30 кг.

Наталья Соболева до и после похудения

Наталья Соболева до и после похудения

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Жена комика самостоятельно подбирала для себя силовые тренировки, занималась спортом 6 раз в неделю и полностью пересмотрела меню. Сегодня Наталья может похвастаться потрясающей фигурой и осиной талией.

При этом в сети над ней все равно смеются, якобы она рядом с Ильей выглядит как его мать, и это притом, что он старше супруги на два года.

Сам Соболев в свои 34 выглядит очень молодо, а также имеет рост 166 см и вес не более 60 кг, что делает его почти миниатюрным на фоне жены.

Наталья и Илья Соболевы

Наталья и Илья Соболевы

"Это твой сын?", "Какой Илюха мелкий", "Ваш сын?", - пишут пользователи под совместными фото Натальи и Ильи.

Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность
Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность
Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность

Также под снимками в Инстаграм у нее спрашивают, не сын ли ее фотографировал, имея ввиду Илью. Ведь пара воспитывает двух дочерей.

Жена комика Ильи Соболева похудела, но ее травят в сети за внешность
Илья Соболев с женой Натальей

Илья Соболев с женой Натальей

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как похудела и изменилась певица Ёлка.

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