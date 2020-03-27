Жена российского певца и композитора Игоря Николаева, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, Юлия Проскурякова сделала заявление о состоянии артиста.

Так, на своей странице в Instagram женщина опубликовала новый пост.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова sensum-club.pro

Проскурякова обратилась к поклонникам и СМИ с просьбой прекратить им названивать. По словам Юлии, Николаеву сейчас нужно отдыхать и ждать результатов анализов. Женщина отмечает, что они не будут делать никаких заявлений, пока не узнают официального диагноза.

"Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!", – написала Проскурякова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего российского певца Льва Лещенко коронавирус.

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