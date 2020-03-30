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30 марта • обновлено в 08:26
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Жена Игоря Николаева Проскурякова сделала признание после госпитализации артиста

1.9т
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Жена российского композитора и певца Игоря Николаева, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, Юлия Проскурякова призналась, что устала бояться.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram, опубликовав новый пост.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

rusdialog.ru

Так, Проскурякова поделилась видео, на котором их с Николаевым дочь Вероника танцует под трек Uno группы Little Big. Публикацию Юлия сопроводила неожиданным признанием.

"Надоело бояться... Чтоб не сойти с ума, хоть что-нибудь не про коронавирус! Давайте верить в лучшее, пусть все наладится и мы будем снова вот так беззаботно танцевать!", – написала Проскурякова, добавив хештег "скучаем по папе и ждем его домой".

Примечательно, что женщина ограничила возможность комментировать публикацию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и СМИ с просьбой прекратить им названивать. По словам Юлии, Игорю Николаеву сейчас нужно отдыхать и ждать результатов анализов. Женщина отмечает, что они не будут делать никаких заявлений, пока не узнают официального диагноза.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Юлия Проскурякова Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
Тег
Новости России
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