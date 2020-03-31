Жена российского композитора и певца Игоря Николаева, который получил отрицательный анализ на коронавирус, Юлия Проскурякова рассказала, как сейчас чувствует себя артист.

Так, о состоянии мужа женщина рассказала в комментарии изданию КП.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев teleprogramma.pro

Сообщается, что узнав результаты теста, Юлия расплакалась – одновременно и от радости, и от напряжения, в котором жила последние дни, переживая за мужа.

"Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки. Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам!", – сказала Проскурякова.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с дочкой Вероников versiya.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанского оперного певца, 79-летнего Пласидо Доминго, который заразился коронавирусом, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

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